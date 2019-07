"É conhecido o problema. Da nossa parte estamos determinados em encontrar uma solução até ao fim, mas uma convergência que se sustente nesta questão nacional de fundo que está colocada que é de saber se a saúde é um direito de todos os portugueses ou se a saúde é uma mera área de negócio para aumentar os lucros dos grandes grupos económicos", começou por responder.O fulcral, na perspetiva do líder do PCP, "é saber se nessa lei de bases será consagrado o objetivo constitucional de um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e gratuito ou se se prefere entrar pelo caminho da exploração do negócio em que a doença seja transformada nisso mesmo"."Da nossa parte, um esforço até ao fim, mas em relação à sua pergunta, com grande preocupação", assumiu.Questionado sobre o posicionamento do PS , Jerónimo de Sousa afirmou que não pode falar pelos socialistas."Já fizemos chegar aquilo que é a nossa posição de fundo, sempre disponíveis para construir, mas naturalmente o PS tem que se libertar, ou pelo menos clarificar, o que pensa em relação a esta questão central que eu coloquei da saúde como um direito", insistiu.O PS anunciou sexta-feira que não chegou a acordo com o PSD sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde e pediu o apoio dos "partidos que não se revêm na atual lei que incentiva as PPP", dirigindo-se aos seus parceiros parlamentares à esquerda, enquanto o presidente social-democrata, Rui Rio, afirmou não querer ser uma "muleta da 'geringonça'".Em 18 de junho, as propostas de alteração à Lei de Bases da Saúde sobre as parcerias público-privadas (PPP) foram rejeitadas no parlamento em votação indiciária.Todas as propostas sobre o enquadramento a dar às PPP na nova Lei de Bases da Saúde foram chumbadas em reunião do grupo de trabalho sobre a revisão do diploma.