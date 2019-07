O líder do PSD /Açores e presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, foi constituído arguido pela Polícia Judiciária por suspeitas de peculato, participação económica em negócio e corrupção. Desde o início da manhã desta terça-feira, a Polícia Judiciária desencadeou uma operação na qual, além da constituição de arguidos, realizou várias buscas.De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, a principal suspeita nesta investigação prende-se com a contratação, em abril deste ano, do artista brasileiro MC Kevinho. O contrato, por ajuste directo, foi assinado a 12 de abril e o concerto ocorreu três dias depois. Além dos valores previstos em contrato, o artista brasileiro ainda ficou com as receitas de bilheteira.

Na altura, os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande cclassificaram como "abusiva" a contratação do cantor brasileiro, pelo montante de 123 mil euros, uma situação que "ultrapassa o que se pode considerar como valores anormalmente elevados".

"Face à gravidade do exposto e perante os fortes indícios e suspeitas relativas a este procedimento, os vereadores do PS irão ainda solicitar a intervenção das entidades competentes", declararam os socialistas em comunicado.

Segundoo PS, "o contrato em questão, assinado na sexta-feira, dia 12 de abril, a que se seguiu o concerto, no domingo, dia 15, apesar de ultrapassar o montante máximo estipulado para o regime de ajuste direto, não foi objeto de discussão em reunião camarária".





No início do mês de junho, o líder do PSD/Açores defendeu que os recentes casos de potencial corrupção na região, envolvendo políticos do PS, promoviam o "afastamento das pessoas" em relação à política, referindo que o Governo Regional "está a desmoronar-se". Alexandre Gaudêncio, que falava aos jornalistas, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel este sábado, após uma reunião do Conselho Regional do PSD/Açores, considerou que "são esses exemplos que contribuem negativamente para o que se pretende no combate à abstenção".

O presidente social-democrata declarou que o PS, "infelizmente, através do Governo Regional, nos últimos tempos, tem dado claros sinais que as pessoas estão-se a afastar também devido a esses supostos casos de corrupção", o que "em nada abona a favor da democracia". No Conselho Regional do PSD/Açores foi definido o perfil do candidato a deputado à Assembleia da República nas próximas legislativas, tendo Alexandre Gaudêncio apontado que este deve ter "reconhecida idoneidade política, cívica e pessoal", a par "experiência política, institucional ou associativa.