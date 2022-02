PCP aponta dedo 'concepções próprias da Rússia czarista' de Putin

PCP apela a esforços de paz na Ucrânia. E lembra que a Rússia é hoje "um país capitalista" e que as afirmações de Putin "criticam decisões que, no quadro da União Soviética, resolveram a questão das nacionalidades reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos".

"Vale a pena perguntar a quem serve afinal de contas uma nova guerra na Europa", disse João Oliveira, no debate sobre a situação da Ucrânia esta quinta-feira na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República. Ao contrário de PS, BE e PVE, o PCP optou por não fazer um comunicado sobre os avanços das tropas russas em território ucraniano, preferindo explicar a sua visão sobre o conflito no Parlamento.

Nessa análise, as culpas vão para "o problema da subordinação da União Europeia à política belicista dos Estados Unidos e da NATO". Mas Vladimir Putin não fica imune às críticas dos comunistas, que veem no discurso do presidente russo "afirmações que incorporam conceções próprias da Rússia czarista e que criticam decisões que, no quadro da União Soviética, resolveram a questão das nacionalidades reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos".

O líder parlamentar comunista lembrou que, "sendo hoje a Rússia um país capitalista, o seu posicionamento é determinado no essencial pelos interesses das suas elites e dos detentores dos seus grupos económicos". Mas concluiu que quem verdadeiramente está interessado na guerra na Ucrânia não é a Rússia.