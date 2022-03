Lisboa: PCP apresenta programa de apoio a refugiados da Ucrânia

Os vereadores do PCP levam esta quarta-feira à reunião de Câmara de Lisboa duas moções sobre a Ucrânia. Uma "pelo fim da guerra" e outra para um plano de emergência de "Habitação, Trabalho, Educação, Saúde, Mobilidade e Cultura" para todos os refugiados ucranianos. João Ferreira aponta o dedo a proposta "discriminatória" do BE sobre refugiados.