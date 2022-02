PEV condena 'agressões na Ucrânia'

"Nada justifica a guerra e a consequente perda de vidas humanas", diz o Partido Ecologista Os Verdes, que apela à Rússia "para travar no imediato os bombardeamentos e a intervenção militar nos territórios da Ucrânia".

O PEV condena "a ação belicista da Rússia, esta madrugada, contra os territórios da Ucrânia e contra o povo da Ucrânia". Em comunicado, o partido que forma com o PCP a coligação CDU lança um apelo ao Moscovo para que pare "no imediato os bombardeamentos e a intervenção militar nos territórios da Ucrânia". E declara "solidariedade para com a população civil da Ucrânia, que vê a sua vida ameaçada e destruída devido aos ataques que estão a ser levados a cabo".

Em comunicado, o partido (que deixou nas legislativas de ter assento no Parlamento) afirma-se como pacifista e critica "a escalada de agressão e violência" entre a Rússia e a Ucrânia.

"Nada justifica a guerra e a consequente perda de vidas humanas", lê-se na nota enviada às redações.