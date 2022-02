BE condena "agressão imperialista da Rússia" na Ucrânia

O BE vê no avanço russo sobre território ucraniano uma "agressão imperialista" que merece condenação e frisa que "a atuação de Putin só encontra acolhimento significativo em conhecidas personalidades da extrema-direita europeia" e acontece "totalmente à revelia do direito internacional".