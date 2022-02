Zita Seabra critica PCP sobre Ucrânia: 'O que tenho visto é igual à Guerra Fria'

A antiga dissidente do Partido Comunista, expulsa em 1988 num processo interno duro, não se surpreende com a posição atual face à guerra na Ucrânia: "Se alguém achava que tinham mudado, isso é que é estranho." E chama "ataque terrorista" ao que Putin está a fazer.

"O que tenho visto [das posições do PCP na atual crise] é igual à Guerra Fria", aponta Zita Seabra, que foi uma dirigente importante do partido, até se tornar crítica e acabar por ser expulsa e sair, há mais de 30 anos. Mas também diz que nunca teve ilusões: "Se alguém achava que os comunistas tinham mudado, isso é que é estranho." Porque, afirma, é absolutamente evidente que o PCP não mudou de linha mesmo após o final da Guerra Fria e da queda do muro de Berlim, em 1989: "Se tivesse mudado, teria mudado de nome, como fizeram outros antigos partidos comunistas, noutros países, que mudaram de designação. Não se pode chamar-se comunista e não ser comunista."