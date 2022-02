PS pede 'soluções pacíficas e diplomáticas' para a Ucrânia

O PS diz que "no século XXI a solução para qualquer visão alternativa ou desentendimento deve ser sempre a via diplomática" e pede "sanções com repercussões económicas" para a Rússia.

"Temos de acreditar no quadro dos valores do século XXI que as soluções pacíficas e diplomáticas são aquelas que melhor defendem as pessoas e a prosperidade e crescimento dos países", escreve o PS num comunicado enviado às redações para condenar "veementemente toda e qualquer violação do direito internacional".

O PS defende, assim, as vias diplomáticas para dirimir o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e diz que se vai bater para que o regime de Vladimir Putin seja pressionado através de sanções económicas pela Europa.

"Continuaremos a lutar por uma posição clara e consistente a nível da UE, bem como por sanções com repercussões económicas para os responsáveis por esta agressão", diz o PS, que faz eco da mensagem de solidariedade do primeiro-ministro António Costa, que já anunciou a disponibilidade de Portugal para receber refugiados ucranianos.