Paulo Raimundo: "Não acredito que haja grande indecisão"

O secretário-geral do PCP deixou uma palavra a todas as pessoas sem as quais "o ato eleitoral não funcionava”.

O secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo, apelou aos portugueses que fossem votar este domingo para as eleições autárquicas e deixou uma palavra "a quem está nas mesas e para as forças de autoridade". "Sem toda esta gente o ato eleitoral não funcionava”, afirmou Raimundo, depois de votar na escola de Alhos Vedros, na Moita, em Setúbal,

Paulo Raimundo, líder do PCP, deposita o seu voto na urna
Paulo Raimundo, líder do PCP, deposita o seu voto na urna JOÃO RELVAS/LUSA

“No fim, logo se vê. Não sei se vamos ter um mapa autárquico muito diferente”, afirmou, acrescentando que acredita não haver hoje “grandes ondas de indecisão”.

Paulo Raimundo vai estar na sede do PCP, em Lisboa, durante a noite eleitoral.

