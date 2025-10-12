José Luís Carneiro apela à participação em momento "decisivo para o futuro" do país

Segundo o líder do PS "as escolhas para as autarquias locais são das mais importantes", porque "se resolvem muitos dos problemas que inquietam a vida dos cidadãos".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apelou hoje à participação dos portugueses nas eleições autárquicas, um momento "decisivo para o futuro do país", considerando que a "campanha construtiva" vai contribuir para uma boa adesão eleitoral.



José Luís Carneiro vota nas eleições autárquicas no Porto EPA/JOSE COEHLO

"Eu gostava de apelar a todas as portugueses e a todos os portugueses que votem, que escolham os seus eleitos locais porque é com os eleitos locais das Assembleias da Freguesia, das Assembleias Municipais, das Câmaras Municipais, que nós poderemos contribuir para desenvolver o nosso país", disse José Luís Carneiro aos jornalistas depois de ter votado na Escola Alexandre Herculano, no Porto.

Segundo o líder do PS "as escolhas para as autarquias locais são das mais importantes", porque "se resolvem muitos dos problemas que inquietam a vida dos cidadãos", considerando que é "o grande momento da vida democrática".

"Ele é decisivo para o futuro do país, porque, como disse o senhor Presidente da República, há muitas questões que estão em jogo hoje, nomeadamente a forma como se vão executar os fundos europeus", disse.