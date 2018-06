Dona da AKI quer abrir 18 lojas e recrutar 1.000 colaboradores até 2021

O grupo ADEO anunciou que quer abrir mais 18 lojas em Portugal, iniciando um processo de convergência entre as várias marcas.

O grupo ADEO, dono das lojas AKI e Leroy Merlin, anunciou esta quinta-feira que quer abrir mais 18 lojas e contratar 1.000 colaboradores em Portugal até 2021, iniciando um processo de convergência entre as várias marcas.



"O plano de expansão para os próximos anos continua ambicioso, prevendo-se, até 2021, a abertura de mais 18 lojas e o recrutamento de mais de 1.000 colaboradores", disse, em comunicado, o grupo.



Em simultâneo, a ADEO está a reorganizar a sua estrutura empresarial com o objectivo de "acelerar o desenvolvimento de diferentes modelos de negócio e ser mais competitiva".



Em resposta à Lusa, o grupo esclareceu que o processo de convergência entre a AKI e a Leroy Merlin visa ainda "aumentar a capacidade de resposta para as necessidades actuais do mercado e do consumidor", não adiantando o valor do investimento associado a esta opção.



A ADEO referiu ainda que não está decidido se vai proceder à eliminação de uma das marcas, sublinhando que essa opção será definida até ao final do terceiro trimestre deste ano.



"O processo de convergência para uma estrutura empresarial única encontra-se em curso, envolvendo ambas as empresas, com apoio de entidades externas. Será um processo de transformação e integração gradual a realizar durante os próximos três anos, seja a nível da estrutura central, seja a nível das lojas", indicou.