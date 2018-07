Armando Vara perde último recurso no Constitucional

Esta "derrota", na última instância à qual Vara podia recorrer, indica que o ex-governante pode ser preso dentro de poucos dias.

O antigo ministro Armando Vara perdeu o último recurso apresentado no Tribunal Constitucional relativo ao processo Face Oculta. A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã.



Na decisão sumária, com data de 10 de julho de 2018, o TC decide "não conhecer do objeto dos recursos interpostos".



Armando Vara foi condenado a cinco anos de prisão efectiva em 2014 mas continua sem cumprir pena devido aos recursos apresentados. A decisão, assinada pela relatora conselheira Fátima Mata-mouros, abrange também o arguido Manuel Guiomar, que foi condenado no mesmo processo a seis anos e meio de prisão.