Porque é que Armando Vara, condenado a cinco anos de prisão efectiva no processo Face Oculta, ainda não está a cumprir pena de prisão, apesar de o Tribunal da Relação lhe ter negado todos os recursos? Essa foi a questão que o antigo candidato à presidência da República Paulo Morais, na qualidade de presidente do movimento Frente Cívica, fez ao Conselho Superior de Magistratura (CSM). Contudo, o órgão superior de gestão e disciplina dos juízes dos tribunais judiciais de Portugal diz que a tramitação do processo "cabe exclusivamente aos tribunais".



"O Tribunal da Relação do Porto deliberou negar provimento a todos os recursos do arguido Armando Vara", começou Morais na carta enviada ao CSM no dia 6 de Março. "Desta deliberação de 5 de Abril de 2017 foi também dada notícia pública, tendo então sido reforçada a convicção não opinião pública de que Armando Vara iria cumprir pena de prisão. O que de facto não ocorreu até hoje", concretizou.





"Esta situação gera na sociedade portuguesa uma indignação generalizada, provocando mesmo justificado alarme social. Pelo que, em representação da Associação Frente Cívica, venho respeitosamente solicitar que o Conselho Superior da Magistratura, a que Vossa Excelência preside, possa proceder a um esclarecimento público sobre esta matéria", pede Morais.





Recorde-se que o Conselho Superior da Magistratura não é um órgão jurisdicional (ou seja, não é um tribunal), mas antes um órgão administrativo dos tribunais.



À SÁBADO, Paulo Morais diz que a resposta do CSM é "formalmente correcta, mas é frustrante". "Face à nossa solicitação, esperavamos que nos esclarecesse", continuou o presidente da Frente Cívica, que vai solicitar até ao final desta semana um esclarecimento à Relação do Porto.



O antigo candidato a Belém diz que, quando a Relação confirmou a condenação, "as entidades jurídicas responsáveis deveriam ter levado a cabo a pena". Um ano depois da Relação do Porto negar todos os recursos, Vara ainda não está a cumprir a pena e isso é, nas suas palavras, "insustentável sob ponto de vista social". "Os cidadãos não podem perceber por que há em Portugal pessoas que têm um cartão 'está livre da prisão' apenas porque têm mais dinheiro e poder", diz, usando a gíria do jogo de tabuleiro Monopólio.







Em resposta à exposição, a autoridade judicial remeteu qualquer esclarecimento para os tribunais. "Na sequência da exposição da V. Exa. acima referenciada, por determinação de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, informa-se que a tramitação do processo cabe exclusivamente aos tribunais que sobre ela informarão nos termos legais gerais", lê-se na missiva enviada a Morais no dia 13 de Março, a que a SÁBADO teve acesso.

Armando Vara foi condenado em primeira instância a cinco anos de prisão efectiva pelo recebimento indevido de 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho para facilitar adjudicações. Em Abril de 2017, na Relação do Porto, Vara viu os juízes desembargadores negarem todos os seus recursos e a manterem a condenação.



Como a decisão não é passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, onde só as condenações superiores a oito anos são recorríveis, a única esperança do antigo ministro da Juventude e do Desporto é o Tribunal Constitucional. Ou seja, a defesa de Vara terá de conseguir provar que o antigo governante foi julgado ou condenado por leis ou normais que vão contra a Constituição.



Depois dos juízes desembargadores lerem o acórdão, em Abril de 2017, Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara, disse que irá recorrer para o Tribunal Constitucional.



A SÁBADO enviou várias questões para a Relação do Porto, aguardando respostas.