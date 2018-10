A EGEAC iniciou um processo de tentativa de cobrança contra Paulo Morais, que usou o Cinema S. Jorge em 2016 para fazer um comício no âmbito da sua candidatura à Presidência da República.

A EGEAC, propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, iniciou um processo de tentativa de cobrança contra Paulo Morais, que usou o Cinema S. Jorge em 2016 para fazer um comício no âmbito da sua candidatura à Presidência da República. Contudo, no dia em que o caso ia chegar a julgamento no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, a autarquia desistiu.



O caso remonta a Janeiro de 2016. O então candidato presidencial fez um comício de fecho de campanha, em Lisboa, no cinema São Jorge - e esperava não ter de pagar nada, visto que "os presidentes das câmaras municipais procuram

assegurar a cedência do uso para os fins da campanha eleitoral de edifícios públicos", tal como diz a lei que regulamenta a eleição do Presidente da República. No entanto, dias depois do comício, o aluguer do espaço foi facturado a Paulo Morais, no valor de 1045,50€.



Face à factura ajuizada, o então candidato à presidência enviou uma carta ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina "dando-lhe conta da falta de fundamento legal da mesma factura". "Entendemos que o pagamento da utilização deste espaço, para a realização do referido comício, corre o risco de ser eventualmente ilegítima. Caso o vosso entendimento seja coincidente com o nosso, e tendo a EGEAC emitido a referida fatura, solicitamos a anulação da factura ou a emissão de uma nota de crédito com o mesmo valor", lê-se na carta de Paulo Morais a Fernando Medina, a que a SÁBADO teve acesso.



Em Janeiro de 2018, quase dois anos do aluguer do espaço ser facturado a Paulo Morais, a EGEAC / CML, através dos seus advogados, iniciou um processo de tentativa de cobrança. Contudo, depois de tramitações múltiplas, a autora do processo desistiu esta quarta-feira do processo, dia de audiência de julgamento no Tribunal da Comarca do Porto.



A SÁBADO questionou a Câmara Municipal de Lisboa por que razão desistiu do processo, aguardando resposta. Para Paulo Morais, "só se entende esta atitude por falta de sentido democrático do presidente da autarquia, por incompetência da Administração da EGEAC ou ambos".



"Assim se ocupam os Tribunais com causas inúteis e ilegítimas, assim se desbaratam os recursos públicos em escritórios de advogados que, no final, reconhecem que não tinham razão; assim se administram as Empresas Municipais em Lisboa, sem respeito pela Lei; e assim se dirigem os equipamentos públicos da CML, como se fossem monopólio de quem está no poder, sem qualquer respeito pelas regras de funcionamento da democracia estipuladas na Lei", diz à SÁBADO.