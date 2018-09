Na segunda-feira, dia 3 de Setembro, a Universidade do Porto divulgou através do seu site de notícias que receberá vários "especialistas mundiais para falar de alterações climáticas": entre elas, alguns negacionistas. No site Notícias Universidade do Porto lê-se que o objectivo desta conferência é "(des)construir algumas ideias sobre alterações climáticas".

O evento ocorre nos dias 7 e 8 de Setembro e é organizado pelo Independent Committee on Geoethics (ICG). É a mesma instituição responsável por uma "contra conferência" à Conferência de Paris das Nações Unidas em 2015.

Em declarações ao Diário de Notícias, Maria Assunção Araújo, presidente do comité da organização e professora na Universidade do Porto, defende que "há censura" contra quem não subscreve a explicação científica das alterações climáticas com base na emissão de gases de efeito de estufa e diz que um dos objectivos desta conferência é ultrapassar essa censura.

O segundo dia deste evento focar-se-á em quem são os responsáveis pelas alterações climáticas. Alguns dos oradores negam que os humanos sejam os principais responsáveis. Piers Corbyn, um deles e irmão do líder do partido trabalhista britânico Jeremy Corbyn, considera que a contribuição da actividade humana no aquecimento global é "mínima" e que o aumento da temperatura se deve a um aumento da actividade solar.

Outro dos oradores será Nils-Axel Morner, investigador e professor sueco, que se tem destacado pelas intervenções negadores das alterações climáticas. Morner questiona também a ideia da subida média do nível dos oceanos.

Na página referente aos oradores encontra-se, na descrição do geógrafo espanhol Anton Uriarte, que este é "conhecido pela sua posição céptica em relação à influência antropogénica no clima."

Em relação a só terem sido convidadas oradores que negam a influência da acção humana para as alterações climáticas, Maria Assunção Araújo diz não ter sido ela a fazer os convites.

David Marçal, bioquímico, considera "lamentável que a Universidade do Porto apoie uma coisa destas". Para este autor de vários livros de divulgação científica, a instituição devia "recuar ou pelo menos divulgar um comunicado a dizer que se demarca da conferência".

A conferência decorrerá na Faculdade de Letras da Universidade do Porto nos dias 7 e 8 de Setembro.