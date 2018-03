O Benfica manifestou "integral confiança" em Paulo Gonçalves, o director jurídico do clube acusado de corrupção por ter, alegadamente, distribuído ofertas a funcionários judiciais para obter informações relativas a processos.Num comunicado redigido pelo departamento de comunicação, o Benfica considera que, "depois de analisada toda a informação disponível" relativamente ao caso E-toupeira, a direcção do clube deliberou que iria manter "manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo e reiterando uma vez mais a sua total colaboração para com as autoridades judiciais".Paulo Gonçalves foi detido na passada terça-feira, por suspeitas de corrupção activa. O director jurídico acompanhou buscas no Estádio da Luz e passou uma noite na prisão, tendo sido libertado na manhã seguinte.A operação E-toupeira diz respeito a um caso em que o Benfica terá, alegadamente, tido acesso a processos judiciais, através do portal Citius, utilizando credenciais alheias aos intervenientes. Até ao momento foram constituídos cinco arguidos: o director jurídico Paulo Gonçalves, o ex-árbitro e observador Júlio Loureiro, o técnico informático José Silva (que foi também detido), um segundo técnico já aposentado e ainda Óscar Cruz - um empresário acusado de fazer a ligação entre Paulo Gonçalves e os funcionários da justiça.