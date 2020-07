Em três meses, Domingos Macias, cidadão espanhol, porteiro de profissão, ficou rico sem ter jogado no Euromilhões. Entre abril e julho de 2014, foram-lhe parar às mãos 4,5 milhões de euros. Esta até podia ser uma história com final feliz, mas Domingos Macias nunca viu o dinheiro. A sua identidade terá sido roubada numa operação levada a cabo por Ricardo Salgado e João Alexandre Silva, antigo responsável pelo BES/Madeira, para forjar um investimento da empresa estatal dos petróleos da Venezuela, PDVSA, no Banco Espírito Santo em plena altura de crise.

A história da operação montada por aqueles dois antigos responsáveis é contada pelo Ministério Público no despacho de acusação ao caso BES, que imputou 65 crimes a Ricardo Salgado. Tudo terá começado em janeiro de 2014 quando foram conhecidos o problemas da dívida da Espírito Santo International (ESI) e os responsáveis da empresa pública venezuelana começaram a dar sinais de que pretenderiam desinvestir no grupo. Ainda por cima, em abril de 2014 vencia um conjunto de obrigações e havia que reembolsar a PDVSA.

De acordo com o Ministério Público, de forma a manter o dinheiro da Venezuela no grupo "Ricardo Salgado engendrou um esquema pelo qual ficcionou a existência de um concurso/convite lançado pela PDVSA para a gestão de um fundo de ativos e de uma carteira de investimentos". Este plano teria como objetivo "fazer crer aos serviços do BES da verdade daquele convite/concurso", o qual acabaria por resultar na "adjudicação" à ESAF de um negócio que compreenderia "investimento em capital social da Rioforte".

Na qualidade de operacional, João Alexandre Silva, acusado de dois crimes, "recrutou o cidadão venezuelano José Trindad Márquez" que assumiu a identidade de Domingos Galan Macias, cidadão espanhol, porteiro de profissão, com residência em Madrid, que posteriormente apresentou queixa na polícia espanhola pelo roubo do seu documento de identificação.

Certo é que, nos meses seguintes, "Domingos Galan Macias" passou a movimentar-se no universo Espírito Santo como representante da PDVSA. "Sob a égide e controlo de Ricardo Salgado, e com a participação de João Alexandre Silva, e à revelia dos órgãos de governo das empresas PDVSA, iniciou-se um processo de produção de documentos forjados para fazer crer aos serviços do BES a existência do referido concurso lançado pela PDVSA", conta o MP.

"Domingos Galan Macias" começou por contactar os serviços do BES por email, sendo que a 2 de abril de 2014 reuniu presencialmente com Amílcar Morais Pires, João Alexandre Silva, Célia Tairum, Isabel Almeida, Elsa Ramalho, Pedro Gomes, Pedro Costa e Ana Rita Barosa, a quem apresentou uma proposta de "contrato forjado" para a gestão de mais de 2,5 mil milhões de euros em ativos. Nos meses seguintes, os serviços do BES foram mantendo contactos com "Domingos Galan Macias".

A 11 de abril de 2014 foi concluída a proposta de contrato entre o Grupo BES e a PDVSA, entregue emão por Ricardo Salgado ao suposto representante dos venezuelano. Em seguida, continua a acusação:

Subsequentemente, a mando de RICARDO SALGADO, foram forjados documentos relativos a uma assembleia extraordinária da PDVSA, datados de 30.04.2014, e em que se fez constar que, na sequência de um processo de convite a um conjunto de entidades bancárias internacionais para gerirem posições financeiras da PDVSA fora da Venezuela, aquela proposta do BES, preparada em 9 (nove) dias, tinha saído vencedora

Nesta ata, Salgado terá feito questão de fazer constar que :

Eram mandatados os responsáveis da PDVSA para negociar diretamente com o "Grupo ESPIRITU SANTO" (citação do documento) a contratação dos serviços de gestão destes ativos;

− O "ingeniero" Domingos Galan Macias, espanhol, com domicílio em Caracas, dirigente da divisão de engenharia do departamento técnico da PDVSA, seria responsável pela avaliação das propostas apresentadas pelas instituições financeiras convidadas a apresentar propostas de contratação



Rafael Ramirez, presidente da junta diretiva da PDVSA e Ministro dos Petróleos da Venezuela, indicara Domingo Galan como outsider ad honorem da PDVSA, não remunerado, mandatado como representante da companhia e como gestor do projeto no contrato a estabelecer e que esta nomeação havia sido aprovada pelo departamento jurídico da PDVSA;

− Domingo Galan seria o responsável pela abertura de contas, preparação de documentos e contratos com o BES, e mandatado para aconselhar o BES em tudo o que fosse necessário, para além de ser o responsável pela entrega da carta oficial de adjudicação ao BES.



− O BES pagaria um conjunto de verbas a título de comissão de adjudicação para contas tituladas por Domingo Galan que faria chegar tal dinheiro à PDVSA;

− O processo tinha caráter sigiloso.

O disfarce de José Trindad Marques terá sido tão bom que, em maio de 2014, chegou a participar como convidado numa reunião da comissão executiva do banco, onde além de Salgado e Morais Pires, estiveram presentes Amtónio Souto, Jorge Martins, Rui Silveira, Joaquim Goes, João Freixa e Stanislas Ribes.

Os membros da CE do BES, não cuidando de analisar o referido contrato, que também não lhes foi exibido, aprovaram as propostas feitas e deliberaram delegar poderes em "RICARDO SALGADO para representar o Banco na assinatura do contrato de gestão de carteira a celebrar com a PDVSA, nos termos antes descritos.", diz o MP.

Com esta operação, o Grupo Espírito Santo terá conseguido anular saldos negativos numa conta bancária da ESFIL, assim como terá permitido à Rioforte, em situação de insolvência, ganhar um balão de oxigénio, com a renovação das obrigações.

E, voltando ao início, entre abril e julho de 2014, o cidadão venezuelano que assumiu a identidade do "ingeniero" Domingos Galan Macias recebeu 4,5 milhões de euros, em 11 entregas de numerário feitas no Marquês de Pombal,em Lisboa, e uma transferência para uma conta na Suíça



Toda a acusação

Ricardo Salgado foi acusado de um crime de associação criminosa, em coautoria com outros 11 arguidos, incluindo os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida.Está também acusado da autoria de 12 crimes de corrupção ativa no setor privado e de 29 crimes de burla qualificada, em coautoria com outros arguidos, entre os quais José Manuel Espírito Santo e Francisco Machado da Cruz.

O Ministério Público acusou ainda o ex-líder do BES de infidelidade, manipulação de mercado, sete crimes de branqueamento de capitais e oito de falsificação.

O arguido José Manuel Espírito Santo Silva, antigo administrador do BES e primo de Ricardo Salgado, está acusado de vários crimes de burla qualificada, e infidelidade, em coautoria.

O ex-administrador e diretor financeiro do BES Amílcar Pires foi igualmente acusado neste megaprocesso de um crime de associação criminosa em coautoria com outros arguidos, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

A antiga administradora do BES Isabel Almeida foi também acusada por um crime de associação criminosa, em coautoria, corrupção passiva no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais, manipulação de mercado, falsificação de documento e infidelidade.

São ainda arguidos neste processo Manuel Espírito Santo Silva, Francisco Machado da Cruz, António Soares, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Boal Faria, Pedro Cohen Serra, Paulo Carrageta Ferreira, Pedro de Almeida e Costa, Nuno Escudeiro e Paulo Nacif Jorge, entre outros.

As sete empresas acusadas são a Espírito Santo Internacional, Rioforte Investments, Eurofin Private Investment, Espírito Santo irmãos -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, ES Tourism Europe, Espírito Santo Resources Limited e ES Resources (Portugal) por crimes que vão desde burla qualificada a corrupção passiva, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.