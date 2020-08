Miguel Sousa Tavares considera que a acusação do Ministério Público contra Ricardo Salgado, antigo presidente do BES, é "sólida" e "fundamentada", não pelo número total de crimes que imputa ao antigo banqueiro (65), mas sim pela "capacidade" de provar as imputações feitas.Em entrevista ao Diário de Notícias, o comentador do da TVI, "compadre" de Ricardo Salgado (a filha de Sousa Tavares, Rita Sousa Tavares, é casada com o filho mais velho de Ricardo Salgado), acrescentou ainda que "alguma coisa" o Ministério Público "há de conseguir provar em tribunal". Opinião diferente tem em relação à Operação Marquês, processo que envolve o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

"A única coisa que sabemos por certo é que vivia à conta de um amigo, é confessado pelo próprio, mas isso não é crime. Pode ser, eventualmente, uma situação pouco digna para um primeiro-mi- nistro. E toda a a tese do Ministério Público assenta em dois pressupostos: o dinheiro de Carlos Santos Silva era de facto de Sócrates e que todo esse dinheiro vinha de corrupção. Agora, como se diz em latim: quod erat de- monstrandum; falta fazer a prova disso e essa não está nos autos", declarou Sousa Tavares