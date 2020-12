Passos, Cavaco e Santana, num regresso ao futuro?

O PSD foi visitado por fantasmas de Natais passados. Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes foram notícia e agitaram o partido. Pelas contas de whatsapp de militantes e simpatizantes voaram mensagens sobre "a falta que faz uma oposição", partilhou-se o discurso feito por Passos Coelho num evento que assinalou os 150 anos do fundador da CUF e houve quem já desse como certo que Santana Lopes voltaria como candidato autárquico. Mas, passada a agitação natalícia, o que é que fica destas aparições? A resposta rápida é "pouco ou nada", mas há nuances a que é preciso prestar atenção.



Passos, o desejado... que não volta tão cedo

Pedro Passos Coelho tem gerido o silêncio, de forma que de cada vez que fala as suas palavras valem ouro. Neste caso, os ataques ao Governo foram feitos em três pontos: contra a teoria de que os maus resultados dos alunos portugueses no TIMMS eram da responsabilidade do seu executivo, atacando também a procura de "um bode expiatório" no caso do homicídio de Ihor Homeniuk e "a insustentável leveza da irresponsabilidade pública" na reversão da privatização da TAP.

Os temas são atuais, tinham deixado nas últimas semanas um amargo de boca nos sociais-democratas, e as críticas – ao terem um grande eco nos media – vieram dar força à teoria de alguns segundo a qual a oposição à direita não tem sido tão eficaz como poderia ser.

Tudo somado, as declarações de Passos foram o rastilho para dar gás à ideia de que é possível fazer uma oposição mais dura do que a que é protagonizada por Rui Rio e manter acesa a chama do passismo. Com que consequências? A resposta geral, tanto nos círculos passistas como nos mais próximos de Rio, é que "para já nenhumas".

"Passos volta quando quiser, mas não será tão cedo", garante um dos críticos de Rio, dando voz a uma opinião muito comum no partido, segundo a qual o ex-primeiro-ministro ainda poderá voltar a São Bento antes de tentar Belém, mas só se as coisas correrem muito mal a António Costa no Governo e a Rui Rio na oposição, numa versão da "vinda do Diabo", que se traduziria numa grande crise política e no falhanço deste PSD nas próximas autárquicas e legislativas.

Uma coisa é reconhecida a Passos Coelho por vários sociais-democratas, "o estatuto de líder da direita", que traduz um certo "sentimento de orfandade" em algumas alas deste espectro político descontentes com Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos. "Há quem tenha esperança de ver Passos colar a direita", assegura outro crítico de Rio.

Também há, entre os descontentes com Rui Rio, quem ache que Passos "está para o PSD como Jesus para o Benfica" e não vai voltar a ajudar a ganhar campeonatos. "Este efeito Passos mostra só que há muitos órfãos e que as lideranças à direita não estão afirmadas".

De resto, na oposição interna, ninguém neste momento se organiza para nada, para "não dar pretextos" de vitimização ao líder. Até o apelo de Jorge Moreira da Silva à realização de um Congresso para debater a aliança com o Chega nos Açores caiu em saco roto.

Quanto a Passos Coelho, recusou à SÁBADO fazer comentários. "Não irei dar entrevistas nem sinto que deva andar a justificar-me por ter feito uma intervenção pública", limitou-se a responder. A mensagem é clara: não saiu de circulação, mas não anda a fazer nada para regressar à vida partidária.

Miguel Poirares Maduro, ex-ministro de Passos e apoiante de Rio, resume assim como viu este regresso de Passos: "Não faço nenhuma leitura especial. Por um lado, um ex-primeiro-ministro ou Presidente da República não fazem votos de silêncio mesmo quando deixam a política ativa. Por outro lado, é normal que personalidades que ocuparam posições de tal importância sejam convidadas para conferências e outros eventos e que as opiniões que aí exprimem tenham impacto público. Não faço outras leituras para além desta consequência natural de poderem e deverem continuar a intervir publicamente e o que quer que digam gerar sempre um interesse público reforçado".

Santana, um reatar morno que começou numa troca de mensagens

As notícias que davam Pedro Santana Lopes como possível candidato às autárquicas em Lisboa eram claramente exageradas, como fez questão de vincar Rui Rio. "Seria confundir um jantar que teve meros intuitos pessoais num facto político que não o é ou não o deve ser".

O encontro aconteceu depois de uma troca de mensagens entre ambos a propósito do 19.º aniversário das vitórias de Rio no Porto e de Santana em Lisboa. Lopes mandou a primeira mensagem, Rio fez o convite para jantar. O local escolhido, o badalado Seen do Hotel Tivoli, seria a prova de que nenhum dos dois tinha problemas em ser visto com o outro. Porque, segundo Santana terá confidenciado a fontes próximas, as autárquicas não estavam no menu.

A SÁBADO sabe que Santana Lopes foi sondado – por estruturas locais do partido – para sete autarquias, sendo Figueira da Foz e Sintra as opções mais fortes em cima da mesa. E que em Lisboa – depois das notícias sobre a hipótese de uma candidatura à capital – já havia quem o desse como candidato. Mas o ex-primeiro-ministro continua a ser militante do partido que fundou, o Aliança, e só regressaria para as autárquicas para ganhar.

Nos planos de Santana estará uma candidatura a Belém daqui a cinco anos. Uma derrota nas autárquicas seria uma nódoa nesse percurso e voltar a uma Câmara mais pequena, como a da Figueira (onde teria hipóteses de ganhar), uma despromoção.

Assim, várias fontes ouvidas pela SÁBADO asseguram que o objetivo do jantar seria só o de refazer uma ponte com o PSD e – eventualmente – preparar um regresso ao partido ou pelo menos uma possibilidade de apoio para as presidenciais de 2025.

"Em relação a Santana não há euforia, há respeito, consideração e um desejo de reconciliação. É positivo ver o Rio fazer isto", observa um dirigente social-democrata que prefere sublinhar a aproximação, mas garante que o ex-líder será "bem-vindo" se estiver disponível para as autárquicas. "Ainda está tudo na expectativa", diz a mesma fonte, lembrando que o risco de esperar demasiado é repetir o filme de 2017 quando Santana Lopes deixou em aberto a hipótese de ser candidato a Lisboa e recuou, obrigando o partido a ter em Teresa Leal Coelho uma solução de recurso que se traduziria numa derrota histórica na capital.

Contactado pela SÁBADO, Pedro Santana Lopes não esteve disponível para fazer qualquer comentário.





Cavaco, o senador que defendeu o legado passista

Cavaco Silva não desperta já no PSD tantas paixões como Passos ou até Santana. Mas o estatuto que tem e as críticas que fez ao Governo não deixaram de animar os sociais-democratas.

Caíram bem as palavras do ex-Presidente ao Observador sobre o "erro" de reverter a privatização da TAP ou o ataque à forma como o Governo ficou dependente do PCP, uma "força política que de democracia tem pouco", na aprovação do Orçamento de 2021.

Os críticos de Rio viram, contudo, especialmente com bons olhos a defesa que Cavaco fez do papel de Passos Coelho e da forma como foi esse Governo que iniciou a devolução de rendimentos no período pós-troika. Para a oposição ao líder, Rui Rio não tem puxado o suficiente pelo legado do seu antecessor e ver Cavaco Silva a defendê-lo galvanizou essas hostes de descontentes.

Para um dos críticos da liderança, "os apoiantes de Rio ficam em situação complicada, porque a eficácia das palavras de Cavaco e Passos mostram que afinal é possível fazer oposição".

No círculo mais próximo de Rio faz-se, no entanto, outra leitura do impacto que Cavaco e Passos tiveram ao falar na semana do Natal. "É a falta de autoridade do PS que permite que estas declarações tenham acolhimento", nota um apoiante do líder, que frisa a forma como o PSD tem nestas figuras "reservas políticas que o PS não tem".

"O PS perdeu a capacidade de ir fora buscar quadros", frisa a mesma fonte, lembrando que das últimas vezes que António Costa fez mexidas no Governo "teve de ir buscar a prata da casa". De resto, entre quem apoia Rui Rio não se vê ameaça em Passos Coelho, apesar do "sentimento de gratidão" que há no partido ao trabalho feito pelo ex-primeiro-ministro. "Não se refez o elo de ligação entre o povo e Passos. Foi um período muito duro. Há uma admiração, mas quem perdeu muitos rendimentos não se esquece do que passou", comenta a mesma fonte.