Santana Lopes pondera saída do Aliança

Dois anos depois de ter saído do PSD para fundar outro partido e três meses depois de deixar de ser líder do Aliança, Pedro Santana Lopes está a ponderar deixar também de ser militante. Santana Lopes confidenciou no seu círculo mais próximo que está a fazer essa reflexão, num momento em que é notícia uma reaproximação ao PSD.

Contactado pela SÁBADO, Santana não quis fazer comentários sobre os seus planos políticos, mas quis deixar claro que a iniciativa do jantar que serviu para o reaproximar de Rui Rio não partiu de si.

"O encontro que houve foi por iniciativa de um terceiro, não por iniciativa minha ou de Rui Rio.

E eu não pedi, não sugeri esse encontro", assegura.

O encontro deu-se num jantar no restaurante Seen, um dos locais mais na moda em Lisboa, sem evitar olhares indiscretos, numa altura em que há muito que os dois ex-rivais na corrida à liderança social-democrata não se cruzavam. O vice-presidente de Rio, Maló de Abreu, terá sido um dos pivôs desse encontro.

Em cima da mesa do jantar não esteve nunca a hipótese de Pedro Santana Lopes ser candidato autárquico, apesar de a SÁBADO saber que foi contactado por várias estruturas locais do partido para perceber se teria disponibilidade para uma candidatura a locais como Sintra ou Figueira da Foz.

Santana Lopes ainda não descartou por completo essa possibilidade, mas é pouco provável que avance para uma candidatura em que não tenha fortes possibilidades de vitória. Santana pode ainda vir a ser candidato presidencial daqui a cinco anos e nessa altura não ficará bem ter no currículo a memória recente de uma derrota autárquica.

Sem querer sair completamente do jogo político, resta saber como se manterá politicamente ativo até às presidenciais de 2020, de forma a ganhar tração para uma candidatura a Belém.

Para já, o jantar entre Santana e Rio foi visto como "um primeiro encontro", numa altura em que ganha força a ideia de que só unindo as direitas se poderá tirar o PS do poder. Resta saber se estes contactos terão sequência e se se seguirão outras tentativas de aproximação com outras figuras da direita.