"Dá-nos algum alento para o processo que vai decorrer a seguir", conta acabando por não conseguir continuar o discurso devido à emoção. Fernanda afirma que não tem "capacidade para desculpar o Estado" e que as "desculpas não se pedem".



Segundo esta mãe, o Estado não utilizou tudo aquilo que tinha ao seu alcance durante a investigação.



O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a pagar uma indemnização de 13 mil euros a José Carlos Soares Campos, pai de Tiago Santos, uma das seis vítimas da tragédia do Meco. O jovem de 21 anos morreu durante uma praxe na referida praia.



De acordo com o TEDH, a investigação foi "ineficaz". Além disso, foram colocadas em causa as análises forenses feitas durante a investigação.







António Soares e Fernanda Cristóvão, pais de Catarina Soares, uma das vítimas do Meco , reagiram em direto na CMTV à decisão tomada pelo Tribunal Europeu de condenar o Estado português por investigação "ineficaz" no caso Meco O pai de Catarina começou por dizer que sempre duvidaram da investigação levada a cabo pelo Estado e que continuam com o objetivo de que João Gouveia, o único sobrevivente da tragédia, conte o que realmente se passou.