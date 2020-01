O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou o Estado português a pagar uma indemnização de 13 mil euros a José Carlos Soares Campos, pai de Tiago Santos, uma das seis vítimas da tragédia do Meco. O jovem de 21 anos morreu durante uma praxe na referida praia.



De acordo com o TEDH, a investigação foi "ineficaz", começou demasiado tarde e as autoridades não protegeram a integridade das provas. São apontadas várias "medidas urgentes" que deviam ter sido tomadas na investigação, aberta um dia depois da morte de Tiago Santos, e não o foram.



O Tribunal lamenta que a casa onde as vítimas ficaram alojadas não tenha sido fechada, de forma a impedir o acesso de pessoas não ligadas à investigação. A 9 de janeiro, a casa foi limpa. "O Tribunal ficou particularmente chocado pelo facto de que J. G. [João Gouveia, o único sobrevivente da tragédia e dux] e os seus parentes, as famílias das vítimas e terceiros tenham tido acesso não restrito à casa", lê-se no comunicado de imprensa do TEDH.





Apesar de a tragédia se ter dado a 14 de dezembro de 2013, o exame forense à casa só aconteceu a 11 de fevereiro de 2014. "Os items na casa e na praia do Meco potencialmente continham informação importante e sensível relacionada com as pessoas em causa", lê-se.



As roupas usadas por Gouveia na noite de 14 de dezembro e o seu computador podiam ter sido confiscados imediatamente e examinados, e não o foram até 7 de março. Também a reconstituição dos eventos se atrasou, segundo o TEDH, tendo acontecido só a 14 de fevereiro quando devia ter ocorrido logo que possível após os eventos. As autoridades também são acusadas de não ter recolhido logo testemunhas das pessoas próximas do local, incluindo vizinhos e os senhorios da casa onde os jovens dormiam. "Estas pessoas não deram testemunhos até 8 e 10 de fevereiro de 2014, isto é, um mês e meio depois dos eventos", indica o comunicado.



Finalmente, o TEDH considera que a investigação não tinha começado até que foi assumida pelo Ministério Público do Tribunal Distrital de Almada, mais de um mês depois da tragédia.





O pai de Tiago Santos também alegou que a morte do filho tinha sido provocada pela falta de uma moldura legal que regulasse as atividades de praxe nas universidades portuguesas. No entanto, o TEDH considerou que "não existe uma área fora da lei ou um vazio legal no que toca a atividades de praxe em Portugal", visto que a lei admite medidas "criminais, civis e disciplinares para prevenir, suprimir e castigar as ofensas que colocam em risco a vida dos indivíduos ou a sua integridade psicológica ou física".O TEDH não considerou que o Estado tivesse falhado nas suas obrigações.O Estado português foi condenado a pagar €13 mil ao pai de Tiago Santos, e ainda €7.118,51 por custos e gastos.Na noite de 14 de dezembro de 2013, sete jovens que estudavam na Universidade Lusófona foram arrastados por uma onda na praia do Meco. Só João Gouveia sobreviveu.