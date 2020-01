O companheiro de jornada do militar confirmaria "saíram para comprar tabaco, tendo-se dirigido ao bar Kailua, onde ingeriram um daiquiri e pedido mais duas caipirinhas para cada um, mas que o arguido não teria ingerido esta".



"Em face da conduta assumida pelo arguido, que resulta claramente provada, não restam dúvidas de que incumpriu os deveres especiais a que estava adstrito", concluíram os juízes desembargadores.





O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, este mês, a condenação de um fuzileiro da Marinha, acusado de um crime de incumprimento de deveres, a seis meses de prisão, com pena suspensa durante dois anos, Tudo porque, na noite de 12 de junho de 2017 decidiu abandonar a vigilância do Centro de Comunicações de Dados e Cifra da Marinha, optando por passar cerca de uma hora no bar "Kailua", na Fonte da Telha, tendo regressado posteriormente à base militar."O arguido estava nomeado para prestar serviço de vigilância e defesa das instalações militares, acima referidas, o que implica poder ter de acorrer a eventuais situações/ocorrências que requeiram a máxima concentração, aplicação dos conhecimentos e destreza à sua resolução, podendo tornar- se necessário o uso de armamento e destreza física", considerou, numa primeira fase, o tribunal de primeira instância, acrescentando que "não obstante, o arguido colocou-se, voluntariamente, em estado de embriaguez, com plena consciência de que aquele estado o impossibilitava de cumprir as suas obrigações de serviço com zelo, prudência e diligência, pondo em causa a missão de segurança da Marinha.Já no Tribunal da Relação de Lisboa, os juízes desembargadores Maria da Luz Batista, Cláudio Ximenes e o major-general Luís Ribeiro (juiz militar) deram como provados todos os factos assentes na decisão do tribunal de comarca de Lisboa. Além do teste de alcoolemia realizado ao fuzileiro, que registou 1,19g/l, os juízes desembargadores salientaram o depoimento de um tenente da Maria, "que depôs de forma isenta e merecedora de credibilidade e que à data dos factos era comandante da policia naval, tendo feito deslocar uma equipa da policia naval ao bar Kailua , sito na Fonte da Telha e trazido para a base o arguido e o cabo fuzileiro, os quais apresentavam sinais de estarem alcoolizados, não só pela coloração facial e pelos olhos mas também porque exalarem um odor a álcool, tendo posteriormente contatado a policia judiciária militar a qual fez o teste de álcool".