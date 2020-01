O pai de Tiago Campos, um dos jovens estudantes da Universidade Lusófona que morreram no Meco há seis anos, assumiu que os familiares das vítimas "não conseguem fazer o luto" e que a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não resolve todos os problemas.

Esta terça-feira, foi revelado que o Estado português foi condenado a pagar 13 mil euros de indemnização à família de Tiago, tendo sido apontadas falhas à investigação. O tribunal considerou que a investigação não satisfez os requisitos referentes à proteção do direito à vida, sobretudo porque uma série de medidas urgentes podiam ter sido tomadas logo após a tragédia do Meco, na qual morreram seis estudantes que participavam numa cerimónia de praxe na praia.

Na decisão, o TEDH aponta várias falhas à investigação, começando por dizer que a casa onde as vítimas estavam hospedadas poderia ter sido isolada e o acesso proibido todas as pessoas não relacionadas com a investigação, a fim de impedir qualquer contaminação ou mesmo perda de provas. "O Tribunal foi particularmente impressionado com o fato de J.G. [João Gouveia, o único sobrevivente da tragédia] e os seus parentes, as famílias das vítimas e terceiros tenham tido acesso irrestrito à casa", sublinha a decisão.

Em declarações à CMTV, José Carlos Soares Campos disse mesmo que "falta apurar a verdade do que se passou naquela noite" pela boca de quem sobreviveu à tragédia, referindo-se a João Gouveia. "Teve de ser o Tribunal Europeu, uma pessoa independente a decidir e a dar-nos razão naquilo que pedíamos até aqui", sublinhou, explicando ainda que a apesar de a ação estar em seu nome esta é uma luta de todos os pais das vítimas.

"Há três anos que estamos à espera dos processos cíveis", explicou ainda, acusando ainda o Estado de não ter querido investigar. "Os pais não conseguem fazer o luto", conclui.

A tragédia no Meco ocorreu a 15 de dezembro de 2013 e, após a descoberta do corpo de Tiago Campos, um dia depois, foi aberto um inquérito às circunstâncias da morte dos jovens, que viria a ser arquivado em julho de 2014 e reaberto em outubro do mesmo ano, quando o "dux" João Gouveia foi constituído arguido.

Em março de 2015 o tribunal decidiu não enviar o caso para julgamento e a Relação de Évora concordou: as vítimas eram adultas e não haviam sido privadas da sua liberdade durante a praxe, pelo que não havia responsabilidade criminal sobre João Gouveia.

Os pais das vítimas avançaram em 2016 com ações cíveis contra o único sobrevivente e a Universidade Lusófona no valor de 150 mil euros por cada vítima e o pai de Tiago Campos apresentou uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.