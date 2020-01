O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou o Estado português a pagar uma indemnização de 13 mil euros a José Carlos Soares Campos, pai de Tiago Santos, uma das seis vítimas da tragédia do Meco. O advogado Vítor Parente Ribeiro representou as seis famílias das vítimas mortais e explicou à SÁBADO que esta indemnização será repartida por todas as famílias.

O TEDH decretou que a investigação levada a cabo foi "ineficaz", começou demasiado tarde e as autoridades não protegeram a integridade das provas. E decretou que o Estado tinha de pagar uma indemnização de €13 mil ao pai de Tiago Santos, e ainda €7.118,51 por custos e gastos.

"Quando aparece o nome de só um dos pais no processo isso não quer dizer que não represente todos", assegura o advogado à SÁBADO. "O processo foi, e é enviado em nome de todos os lesados. Apesar de só surgir o nome do senhor José Carlos, atrás dele estão todos os pais."

O causídico explicou ainda que o TEDH pôs em causa todo o processo de investigação e que por isso é independente do jovem cujo nome aparece no processo. "Só escolhemos um nome, mas podíamos ter escolhido outro", refere. "A indemnização será entregue ao senhor José Carlos, mas distribuída por todas as famílias."

Isto quer dizer que cada uma das famílias receberá, sensivelmente 2150 euros, para além do dinheiro que será utilizado para pagar a sua representação jurídica.

O Estado ainda pode vir a recorrer da decisão do Tribunal, refere o advogado das famílias, mas não é comum essa decisão.

Mas esta decisão do TEDH não é um ponto final no caso. O processo sobre as mortes no Meco continua a recorrer nos tribunais portugueses: "Existem processos de natureza civil que ainda estão a decorrer. Pedidos de indemnização contra a Universidade Lusófona e o dux João Gouveia", informa Parente Ribeiro. Estes casos aguardam julgamento no Tribunal de Setúbal.

Decisão do TEDH

De acordo com o TEDH, a investigação foi "ineficaz", começou demasiado tarde e as autoridades não protegeram a integridade das provas. São apontadas várias "medidas urgentes" que deviam ter sido tomadas na investigação, aberta um dia depois da morte de Tiago Santos, e não o foram.

O Tribunal lamenta que a casa onde as vítimas ficaram alojadas não tenha sido fechada, de forma a impedir o acesso de pessoas não ligadas à investigação. A 9 de janeiro, a casa foi limpa. "O Tribunal ficou particularmente chocado pelo facto de que J. G. [João Gouveia, o único sobrevivente da tragédia e dux] e os seus parentes, as famílias das vítimas e terceiros tenham tido acesso não restrito à casa", lê-se no comunicado de imprensa do TEDH.