Marcelo espera apuramento de causas "o mais rápido possível"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 20:49
O Presidente da República falava à saída de uma missa em memória das vitimas do acidente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pede que se apurem as causas do acidente com o Elevador da Glória "o mais rápido possível"

Marcelo Rebelo de Sousa discursa para jornalistas com microfones
Marcelo Rebelo de Sousa discursa para jornalistas com microfones EPA/MIGUEL A. LOPES

"Quando se fala de causas, estamos a falar, por um lado, do esclarecimento do quadro jurídico que envolve um processo e, por outro lado, de causas técnicas, factos, que venham a ser apurados relativamente ao que aconteceu. Quanto mais rápido isso for, naturalmente, melhor será para todos nós. E finalmente, aprender para o futuro, prevenir para o futuro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída da Igreja de São Domingos onde assistiu a uma missa celebrada pelo patriarca de Lisboa. Na cerimónia estiveram também presentes o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

A seguir, o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa foram a pé desde o Largo de São Domingos até perto do local do acidente de quarta-feira, na Calçada da Glória, onde depuseram ramos de flores em homenagem às 16 vítimas do acidente no Elevador histórico de Lisboa.

Tópicos Acidente (geral) Cerimónia Desastres acidentes e emergências Marcelo Rebelo de Sousa Câmara Municipal de Lisboa Lisboa São Domingos Elevador da Glória
Investigação
