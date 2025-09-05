Destroços do Elevador da Glória foram retirados e levados para Tires

Os destroços das duas cabines do Elevador da Glória já foram retirados da calçada. As operações decorreram durante a madrugada desta sexta-feira e foram acompanhadas pela Polícia Judiciária.
Retirada de destroços do Elevador da Glória para Tires durante a noiteErnesto Barroso
Além da carruagem que ficou totalmente destruída (a que descarrilou na tarde de quarta-feira e embateu num prédio) e onde morreram 16 pessoas, também a outra que circula no sentido oposto e que serve de contra-peso foi levada.
A cabine que descarrilou foi levada para Tires, segundo refere a CNN Portugal, que acompanhou o percurso do camião com os destroços.
Esta sexta-feira está prevista a divulgação de uma nota informativa "dando conta das constatações iniciais confirmadas" da investigação, por parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. As conclusões serão conhecidas em 45 dias.
