Destroços do Elevador da Glória foram retirados e levados para Tires

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Os destroços das duas cabines do Elevador da Glória já foram retirados da calçada. As operações decorreram durante a madrugada desta sexta-feira e foram acompanhadas pela Polícia Judiciária.



Retirada de destroços do Elevador da Glória para Tires durante a noite Ernesto Barroso

Além da carruagem que ficou totalmente destruída (a que descarrilou na tarde de quarta-feira e embateu num prédio) e onde morreram 16 pessoas, também a outra que circula no sentido oposto e que serve de contra-peso foi levada.

A cabine que descarrilou foi levada para Tires, segundo refere a CNN Portugal, que acompanhou o percurso do camião com os destroços.

Esta sexta-feira está prevista a divulgação de uma nota informativa "dando conta das constatações iniciais confirmadas" da investigação, por parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. As conclusões serão conhecidas em 45 dias.