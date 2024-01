Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

É a favor da prisão perpétua, elogia Trump, Orbán e o VOX. Ataca adversários políticos com veemência e diz que deve acabar a “discriminação positiva” de que goza a imprensa.

O wokismo é “um veneno”. A Aliança Democrática é “uma junção de frouxos e moribundos”. O secretário-geral adjunto do Partido Socialista, João Torres, é “um crápula”. Uma militante do CDS que a criticou nas redes sociais é “uma mulher seca que está a destilar sobre mim todas as frustrações duma vida falhada”.