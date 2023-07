Os fogos que Pizarro tem para apagar

Numa manifestação, este mês, um médico envergava um cartaz que dizia “o SNS está a arder”. A frase resume bem o momento quente que se vive na Saúde e que promete aquecer ainda mais nestes meses de verão, à medida que as férias dos médicos forem tornando mais difícil completar as escalas de serviço. Se a isso se juntarem as recusas de clínicos em fazer mais do que as 150 horas extraordinárias previstas por lei, a greve dos médicos marcada para os dias 25 a 27 de julho e a greve às horas extraordinárias em hospitais e centros de saúde entre 24 de julho e 22 de agosto, estão reunidas as condições para um verão quente, que pode muito bem ser a prova de fogo para o ministro Manuel Pizarro.