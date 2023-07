Partos no Santa Maria: "A urgência está a funcionar em condições abaixo da segurança"

Uma médica do Hospital Santa Maria descreve à SÁBADO os primeiros dias com as novas escalas de serviço. Há três médicos escalados para turnos de 12 a 24 horas que têm de gerir uma média de 50 admissões, fazer mais de dez partos, dar apoio à enfermaria e ainda estar disponíveis para apoiar grávidas internadas noutros serviços.