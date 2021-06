Não se pode agendar a segunda dose da vacina para um centro diferente

Com os meses de excelência para férias dos portugueses a chegarem, muitos começam a preocupar-se com a marcação da vacina, questionando-se sobre a possibilidade de receberem uma segunda dose enquanto estão fora da sua residência para não terem de interromper o descanso estival. No entanto, não há possibilidade de tomar as vacinas em dois locais diferentes.

De acordo com fonte da equipa de coordenação do plano de vacinação, a segunda dose da vacina contra a covid-19 tem de ser administrada no mesmo centro de vacinação onde se recebeu a primeira.

A SÁBADO questionou se seria possível receber, por exemplo, a primeira dose em Lisboa e agendar a segunda para o Algarve. "Essa opção chegou a ser debatida, mas concluiu-se que representaria um pesadelo logístico que tinha possibilidade de atrasar o processo de vacinação", informou a fonte oficial da task force.