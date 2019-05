Cinco meses depois do arranque da fase de instrução, magistrado judicial deu a conhecer às partes o tempo que precisa para tomar uma decisão final, que pelo cenário traçado só deverá surgir em 2020.

"Cumpre referir que nesta fase processual todo o trabalho está a cargo de um juiz com a colaboração de dois funcionários judiciais". É desta forma que o juiz Ivo Rosa, responsável pela fase de instrução da Operação Marquês, terminou um despacho, que chegou, esta sexta-feira, às partes, e no qual o magistrado descreve o que já fez e o (muito) que falta fazer para dar por encerrada esta fase do processo, que envolve, entre outros, o antigo primeiro-ministro José Sócrates.



O reparo final feito pelo juiz acabou por ser justificado pelo próprio ao descrever no despacho o actual volume do processo, a complexidade do mesmo e o que está em causa. Logo a abrir, Ivo Rosa recordou que só a Acusação do Ministério Público foi deduzida por sete Procuradores da República, as cinco mil páginas dividem-se por 11 volumes, que narram a perspectiva dos Ministério Público sobre os factos em 14084 pontos, imputando 189 crimes a 28 arguidos, 19 pessoas individuais e nove pessoas colectivas. "Para uma leitura da acusação foram necessários 43 dias de trabalho", sublinhou o magistrado.



Da acusação, Ivo Rosa passou para o Relatório Final da Inspecção Tributária, que funcionou como Órgão de Polícia Criminal neste processo. O documento, referiu o juiz, foi "elaborado por 18 inspectores tributários e as suas mais de cinco mil páginas dividem-se por cinco volumes. O magistrados judiciais não diz, mas a julgar pelo tempo despendido a ler a acusação do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, outros 40 dias devem ter sido gastos para o documento da equipa do inspector Paulo Silva.



Já depois do início da fase de instrução, o processo continuou a crescer com a entrada de 15 requerimentos de abertura de instrução, no tal de 1322 páginas, mais 1962 páginas de anexos e um CD com 597 ficheiros. Junte-se a estes números mais oito pareceres jurídicos, que totalizam 1074 páginas. E com temáticas diversas: "Procedimentos de Branqueamento de Capitais e no Processo Crime"; "Processos Administrativos", "Adesão ao Regime Excepcional de Regularização Tributária"; "Procedimentos Administrativos de Prevenção e Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo e das Averiguações Preventivas em Matéria de Branqueamento de Capitais"; "Escutas Telefónicas no Processo Crime e Actividades Extra Processuais"; Acerto da Integração no crime de branqueamento de capitais"; "Autoridades portuguesas utilizarem informação e documentação transmitidas pela Suíça" e, por fim, "Imputação dos crimes de fraude fiscal qualificada aos arguidos". Só para a leitura de tais documentos, Ivo Rosa disse necessitar de 15 dias.



E isto não fica por aqui. Como compete ao juiz de instrução sindicar os actos praticados durante a investigação, Ivo Rosa recordou ainda que há mais de 100 horas de gravações de interrogatórios aos 19 arguidos. "Somente para a audição das declarações dos arguidos e depoimentos das testemunhas prestados em fase de inquérito são necessários 53 dias de trabalho a uma média de 8 horas/dia".



Porém, salientou, como o papel do juiz é mais do que simplesmente ouvir, já que será necessário "tirar notas, confrontar depoimentos e declarações, conjugar com os documentos e, por fim, fazer a análise crítica e tirar as devidas ilações", no mínimo serão necessários "100 dias de trabalho" só para esta tarefa.



Em seguida, há que analisar apensos e anexos. Há 213 apensos de busca, 480 bancários (78 mil páginas), 141 temáticos mais 87 pastas de transcrições de escutas telefónicas (7782 páginas). Estes juntam-se a 27 apensos (26 mil páginas) que estão anexados ao chamado processo "PT", que foi junto à Operação Marquês. Somente para este último dado, Ivo Rosa afirmou necessitar de 87 dias de trabalho, já que as 26 mil páginas dizem respeito a actas das assembleias gerais da PT e reuniões da comissão executiva e do conselho de administração.



Os diversos requerimentos de abertura de instrução levantaram ainda 71 "questões jurídicas", sobre as quais o juiz terá que se pronunciar e que envolvem desde inconstitucionalidades, a nulidade de buscas, passando por transferência de provas entres processos. Problemas sempre complicados que, segundo Ivo Rosa, obrigarão a um "estudo de doutrina, jurisprudência portuguesa e europeia, bem como a análise dos pareceres jurídicos". Isto, continuou o juiz de instrução, implicará "um processo de pesquisa de elementos de estudo, deslocação a bibliotecas e demais de recolha de elementos". Tudo, claro está, feito por um único juiz, o "titular do processo", dado que, referiu, "não dispõe de qualquer apoio quanto a este trabalho"



Daqui há que dar o salto para a chamada matéria de facto que consta do libelo acusatório do Ministério Público: favorecimento do Grupo Lena; ligação entre o Grupo Espírito Santo e a Portugal Telecom; o investimento da Caixa Geral de Depósitos no empreendimento turístico de Vale do Lobo; a circulação de dinheiro até às contas de Carlos Santos Silva.



O final da fase de instrução está previsto para o final do mês de junho, sendo que o juiz ainda terá que agendar os interrogatórios de Carlos Santos Silva e de José Sócrates. Depois de concluídas todas as diligências, os advogados e o Ministério Público podem fazer alegações finais de instrução no debate instrutório que, dado o número de intervenientes, deverá prolongar-se durante várias semanas. Só então o juiz começará a analisar o processo e a escrever a decisão instrutória , ou seja quem vai e quem não vai a julgamento. O que, pelos números em causa, só deverá acontecer em 2020.



Lista dos 28 arguidos:



- José Sócrates (ex-primeiro-ministro): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada



- Carlos Santos Silva (empresário): corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada.



- Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Ricardo Salgado (ex-presidente do BES): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



- Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada.



- Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Helder Bataglia (empresário): branqueamento de capitais, falsificação de documento, abuso de confiança e fiscal qualificada.



- Rui Horta e Costa (ex-administrador de Vale do Lobo): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Bárbara Vara (filha de Armando Vara): branqueamento de capitais.



- José Diogo Gaspar Ferreira (ex-diretor executivo do empreendimento Vale de Lobo): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates): branqueamento de capitais.



- Gonçalo Trindade Ferreira (advogado): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva): branqueamento de capitais.



- João Perna (ex-motorista de Sócrates): branqueamento de capitais e detenção de arma proibida.



- Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção passiva e branqueamento de capitais.



- José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- Rui Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de diversas empresas): branqueamento de capitais e falsificação de documento.



- Lena Engenharia e Construções, SA: corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- Lena Engenharia e Construção SGPS: corrupção ativa e branqueamento de capitais.







- Lena SGPS: prática de crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.



- RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda: branqueamento de capitais



- XMI -- Management & Investmenst SA: corrupção ativa e branqueamento de capitais.



- Oceano Clube -- Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: fraude fiscal qualificada.







- Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: fraude fiscal qualificada.



- Pepelan -- Consultoria e Gestão SA: fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.