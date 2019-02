O juiz aceitou o pedido de Joaquim Barroca para não ter caução. O Ministério Público tinha pedido uma caução de 200 mil euros para o administrador do Grupo Lena.

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal encarregue da fase de instrução da Operação Marquês voltou a dar razão à defesa de um dos arguidos neste processo. O juiz Ivo Rosa aceitou o pedido de Joaquim Barroca para que não seja definida uma caução como medida de coação, avança a TVI24.



O Ministério Público tinha sugerido uma caução no valor de 200 mil euros. No entanto, a defesa de Barroca contestou este montante e o juiz Ivo Rosa acabou por decidir favoravelmente à defesa.



Esta decisão não é inédita, já que anteriormente, o juiz encarregue da fase de instrução havia recusado o estabelecimento de uma caução no valor de 300 mil euros.



No caso de Vara, o Ministério Público recorreu da decisão do juiz para o Tribunal da Relação.