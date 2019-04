Sócrates elogia juiz Ivo Rosa

Ivo Rosa é o juiz que vai decidir se o ex-primeiro-ministro José Sócrates vai ou não a julgamento no processo Operação Marquês.

O ex-primeiro-ministro José Sócrates acusou o juiz Carlos Alexandre de atuar com parcialidade durante a primeira fase do processo Operação Marquês, em que é arguido. Por outro lado, deixou elogios ao juiz Ivo Rosa, que é quem vai decidir se Sócrates vai ou não a julgamento neste processo.



Esta terça-feira, em entrevista à TVI24, o arguido no caso da Operação Marquês, acusado de 31 crimes de corrupção e branqueamento e fraude fiscal, não quis comentar a fase de instrução do processo, que ainda decorre. E explicou o motivo: "O Processo Marquês ao fim de cinco anos finalmente tem um juiz. É este juiz que respeito e esta fase de instrução que quero respeitar. Pela primeira vez há um juiz independente, coisa que não houve antes", disse Sócrates na TVI24.



Em declarações à Lusa na segunda-feira, o antigo primeiro-ministro comparou o juiz Carlos Alexandre ao juiz brasileiro e ministro do governo de Bolsonaro, Sérgio Moro - que acusa de ser "um ativista disfarçado de juiz", que apenas chegou a ministro por ter detido Lula da Silva. "Parece que há uma escola internacional que pensa que é possível instrumentalizar juízes", criticou José Sócrates.





