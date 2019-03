Ricardo Cardoso, que arrasou Ivo Rosa a propósito da investigação ao presidente executivo da EDP, António Mexia, já não pode decidir no caso.

O juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Ricardo Cardoso, que arrasou Ivo Rosa a propósito da investigação ao presidente executivo da EDP, António Mexia, já não pode decidir no caso. O desembargador queria que Ivo Rosa fosse alvo de um processo disciplinar dado o comportamento que tem mantido no processo da EDP. Mas, o facto de ser casado com uma outra juíza do Tribunal da Relação, que já tinha decidido no mesmo processo, impede-o agora de tomar qualquer decisão.



