Para evitar coima, Frazão vai retirar tweet sobre Louçã mas recorre da sentença

Vice do Chega garante que nos próximos cinco dias acatará decisão do tribunal que o condenou. Mas não publicará sentença, como foi decidido, porque vai recorrer.

Pedro Frazão vai retirar o tweet em que afirmava que Francisco Louçã foi avençado do Banco Espírito Santo. O vice do Chega, que será um dos 12 deputados do novo grupo parlamentar do partido, assume à SÁBADO que vai "acatar" a sentença do Juízo Local Cível de Cascais, lida nesta sexta-feira, 11, porque senão será alvo de uma coima de 100 euros por cada dia de incumprimento. "Respeito a decisão do tribunal".