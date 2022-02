Parlamento: as tarefas e mordomias dos vices

José Sócrates era primeiro-ministro. No plenário, a discussão era sobre o TGV e uma ligação a Espanha. O chefe de governo apontou a Guilherme Silva, que conduzia os trabalhos. Lembrou-lhe que tinha estado a representar o presidente da Assembleia da República (PAR) numa cimeira ibérica e não tinha manifestado a mesma posição do seu partido, o PSD. O social-democrata respondeu-lhe: “Eu aqui estou a cumprir a função de PAR e pensava que estava a falar com o primeiro-ministro. Afinal é com o secretário-geral do PS.” Sócrates fez uma colagem política a uma função que tem estado no centro do debate com a candidatura de Diogo Pacheco de Amorim, do Chega – e a promessa da esquerda de vetar o nome.



Não foi a primeira vez que Guilherme Silva esteve no lugar de PAR. Quando este se ausenta, mesmo que por instantes, da condução dos trabalhos, é substituído por um dos seus quatro vices. A mudança é feita com rapidez porque há décadas que estão definidos turnos para cada um. “É rotativo, a cada dois meses, estão duas semanas” nesta função, explica Duarte Pacheco, que tem sido secretário da mesa. Aos secretários cabe preparar a conferência de líderes, as inscrições para intervir em plenário ou marcar faltas. “A função mais burocrática dos vices é justificar essas faltas”, descreve.



De resto, o “vice de turno” é chamado para receber em audiência e em substituição do Presidente embaixadores, peticionários, instituições. Na última legislatura, por exemplo, Edite Estrela recebeu uma petição da Fenprof e Fernando Negrão esteve no encerramento do congresso do CDS.