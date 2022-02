Marco Fortes, ex-atleta olímpico e segurança de Ventura

O antigo lançador do peso fez toda a campanha do Chega. Trabalha para a empresa B Security. Mas recusa leituras políticas.

O duas vezes atleta olímpico português e especialista no lançamento do peso mudou-se para a política e andou semanas à frente das câmaras. Tornou-se guarda-costas do líder do Chega, mas foi uma presença estranhamente discreta durante toda a campanha.