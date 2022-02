Juiz arrestou pensão de 15 mil euros e 13 imóveis a Manuel Pinho

De uma pensão de 15 mil euros/mês, Manuel Pinho, antigo ministro da Economia e suspeito de corrupção no processo da EDP, vai ter de viver, nos próximos meses, com 2.115 euros de rendimento mensal. Esta é a consequência da apreensão decretada, no início desta semana, pelo juiz de instrução Carlos Alexandre ao valor mensal da reforma do antigo ministro da Economia.



O magistrado judicial aceitou ainda um segundo pedido dos procuradores: o arresto de três imóveis de Manuel Pinho e de 10 em nome da mulher, Alexandra Pinho, também arguida no processo, e a apreensão de várias contas bancárias detidas pelo casal.



No que diz respeito à pensão de reforma, os procuradores do Ministério Público Carlos Casimiro e Hugo Neto pediram a apreensão do valor, mas nos limites previstos no artigo 738 do Código do Processo Civil, que estabelece um teto máximo de três salários mínimos impenhoráveis, ou seja 705x3, que deverão sempre ficar na posse do alvo da apreensão como meio para assegurar a subsistência.