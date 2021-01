Ordem dos Enfermeiros questiona PGR sobre vacinação a não prioritários

A Ordem dos Enfermeiros enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República a questionar se o Ministério Público tem conhecimento dos vários casos de vacinas administradas a pessoas que não integram a lista de prioritários.







Pedro Simões

"Nos últimos dias chegaram à OE relatos de profissionais de Saúde que não estão incluídos nas listas de vacinação prioritária, de planos de administração da vacina com a inclusão de Enfermeiros como supletivos, de não profissionais de Saúde suspeitos de definirem pessoas ou grupos de pessoas a quem tem sido dado tratamento prioritário e ainda de pessoas não incluídas em qualquer grupo prioritário a quem já foi administrada a referida vacina", lê-se em comunicado enviado na quinta-feira, 28. "Não cabe à OE pronunciar-se sobre o que é ou não é crime, mas desde já se reserva ao direito de, sendo caso, vir a constituir-se Assistente."Vários têm sido os casos nos últimos dias envolvendo autarcas, mas não só. O Jornal de Negócios dá hoje conta de que provedor da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, padre Joaquim Duarte, vários membros da administração dessa instituição, dois padres capelães ligados à mesma e quatro funcionárias de uma farmácia detida pela Misericórdia, uma delas irmã do delegado de Saúde do concelho em exercício e filha do presidente da câmara local, receberam a primeira toma da vacina apesar de não integrarem nenhum grupo prioritário.Antes, a Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil (APROSOC) denunciara a vacinação de profissionais não prioritários no INEM, incluindo um assessor e amigo do seu presidente, Luís Meira, uma assessora jurídica e vários diretores. Para a APROSOC, "dezenas de vacinas foram usadas indevidamente privando médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, entre outros elementos prioritários, de vacinação atempada, privilegiando um circuito de amizades".Em comunicado enviado às redações esta quinta, o INEM informou que pediu vacinas apenas para profissionais prioritários, "tendo recebido as 1.174 doses de vacina anti-covid-19 Comirnaty® (Pfizer-BioNTech) solicitadas, que foram administradas a todos os profissionais prioritários que manifestaram interesse em ser vacinados". O pessoal não prioritário terá sido vacinados com doses que sobraram, uma vez que foram identificados profissionais prioritários que, afinal, "não preenchiam os critérios para poderem receber a primeira dose da vacina, de acordo com as indicações de segurança do fabricante (Pfizer), nomeadamente por apresentarem contraindicações, com diagnóstico ou presença de sintomas indicadores de covid-19, ou que tinham estado doentes com covid-19 há menos de 90 dias".O ofício enviado pela Ordem dos Enfermeiros à Procuradoria-Geral da República representa o passo seguinte para quem vem denunciando situações semelhantes desde meados do mês. A OE reportou "pelo menos 15 situações entre 11 e 22 de janeiro", de acordo com o Público . O caso mais sonante terá sido o o do presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, que além de presidir ao município também integra a direção do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS). Embora não faça parte da lista de grupos prioritários, Calixto foi vacinado contra a covid-19.A situação foi denunciada pelo Expresso , que noticiou que o autarca foi incluído na lista de pessoas a vacinar no lar aceite pelas autoridades de saúde responsáveis pelo processo. Segundo o semanário, o próprio José Calixto admitiu, numa resposta nas redes sociais, não preencher os requisitos para ter sido vacinado, mas disse considerar que "devia" pertencer aos grupos prioritários de vacinação.Em comunicado enviado à agência Lusa, a FMIVPS explicou ter indicado para serem vacinados "todos os utentes, funcionários, administrativos, técnicos e dirigentes que têm contacto regular direto com os utentes", e que essa comunicação foi dada em "obediência às indicações recebidas pelas autoridades de saúde e da segurança social"."O critério recomendado pelas autoridades de saúde e consensualizado com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) para definir o universo a vacinar foi o do contacto próximo e regular com os utentes, sendo expressa a necessidade de incluir os membros das direções das instituições que mantivessem esse contacto próximo", pode ler-se no comunicado.questionou este manhã o Ministério da Saúde sobre que medidas vai implementar para garantir que as vacinas não sejam dadas a pessoas que não integrem os grupos prioritários, mas não obteve qualquer resposta.