Que crimes podem implicar a vacinação indevida?

Ainda no primeiro mês de vacinação, as denúncias de vacinas dadas a pessoas fora dos grupos prioritários sucederam-se. Com o país a entrar no segundo momento de vacinação da primeira fase, foi o Ministério da Saúde que avisou em comunicado: "A utilização indevida das vacinas contra a covid-19" pode ser "criminalmente punível". Advogados, magistrados e juízes concordam que há matéria para ser investigada.

A Procuradoria Geral da República anunciou, esta segunda-feira, ter aberto nove inquéritos relacionados com a administração de vacinas a não prioritários. É o caso do INEM do Porto e Lisboa, Segurança Social de Setúbal, o centro de apoio a idosos de Portimão, entre outros.



Casos polémicos

O segundo momento de vacinação da primeira fase inicia-se com a entrada de fevereiro e podem ser vacinadas pessoas com 50 anos ou mais que tenham doenças como insuficiência renal, cardíaca, ou doença coronária. Marta Temido, ministra da saúde, anunciou na semana passada que, a partir de 1 de fevereiro, também "profissionais de emergência pré-hospitalar — designadamente bombeiros —, profissionais de serviços essenciais, forças de segurança e, entre ele, titulares de órgãos e soberania" podem receber a vacina.