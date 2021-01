Padres da Misericórdia de Trancoso vacinados sem serem prioritários

Administração da Misericórdia de Trancoso e o seu provedor, padre Joaquim Duarte, bem como outros dois padres e a irmã do delegado de Saúde foram vacinados apesar de não integrarem os grupos prioritários. Explicação foram as “vacinas sobrantes”.

Sucedem-se as violações às regras definidas pela "task force" para a vacinação contra a covid-19 em Portugal. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso (SCMT), padre Joaquim Duarte, vários membros da administração dessa instituição, dois padres capelães ligados à mesma e quatro funcionárias de uma farmácia detida pela SCMT, uma delas irmã do delegado de Saúde do concelho em exercício e filha do presidente da câmara local, receberam a primeira toma da vacina apesar de não integrarem nenhum grupo prioritário.







Trancoso DR

