Afinal, já se vacina (ou não) nos hospitais privados?

No Hospital da Luz, já todos foram vacinados. Essa não é a realidade de todos os privados, garante o Grupo Lusíadas e a associação dos hospitais privados.

- Senhor doutor, vocês estão a trabalhar aí com pacientes covid numa altura em que os médicos do Serviço Nacional de Saúde estão a ser vacinados; que os políticos vão começar a ser vacinados na próxima semana, mas o Governo diz que os outros, os do privados, só serão mais tarde. O que é que o senhor pensa disso?

- Nós já fomos vacinados. Já recebemos vacinas para todas as pessoas que estão diretamente envolvidas no tratamento dos doentes covid.



Este diálogo entre o pivot da RTP José Rodrigues dos Santos e o diretor clínico do Hospital da Luz Lisboa, Rui Maio, levanta algumas questões. Afinal, em que pé está a vacinação dos privados? A resposta não é linear (e os próprios privados não sabem qual é o critério aplicado pelo Ministério da Saúde).