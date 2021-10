Ordem dos Advogados, o caso dos 495 processos disciplinares desaparecidos

"O desaparecimento de um único processo que fosse era já preocupante e assunto a exigir a necessária averiguação. No entanto, o desaparecimento de 495 processos [de ação disciplinar] cuja localização a Presidente do Conselho Superior continua a desconhecer, e decorridos que são mais de 18 meses do início das funções, é matéria tão grave e de tantas consequências que só resta pedir a V. Exª, Senhor Bastonário, que ordene, com caráter de urgência, uma auditoria para o efeito.”



Com data de 22 de setembro passado e dirigida a Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados (OA), esta carta foi escrita por Paula Lourenço, presidente do Conselho Superior, a alertar que algo tinha de ser feito de vez para saber o que realmente acontecera a quase cinco centenas de processos que surgiam registados no sistema informático da OA, mas cujos volumes em papel simplesmente ninguém encontrara. Menezes Leitão mandou avançar a auditoria interna, que está a analisar o que sucedeu a processos que terão também sido abertos na altura em que presidiu durante seis anos ao Conselho Superior (2014/20). A sua atual chefe de gabinete, Isabel Barreira, foi também a chefe dos serviços do Conselho Superior.



À SÁBADO, o bastonário garantiu que nunca teve conhecimento de desaparecimentos de processos quando mandou no Conselho Superior, mas confirmou a denúncia da presidente do Conselho Superior feita “com base numa listagem que lhe enviou, pedindo que fosse feita uma auditoria ao assunto”. Por escrito, Menezes Leitão acrescentou: “O bastonário nomeou de imediato uma comissão composta por três membros do Conselho Geral, que está a conduzir essa investigação e já informou ao bastonário que se encontram nos arquivos da Ordem 90% dos processos constantes da listagem entregue. Até agora não se confirmou por isso o desaparecimento de qualquer processo.”