Investigação SÁBADO. Condenado advogado que escapou a centenas de multas

O advogado Jorge Coutinho da Costa, cuja história foi revelada pelo Investigação SÁBADO em outubro de 2022, foi agora condenado pelo Tribunal da Relação de Coimbra a cinco anos de prisão, tendo que pagar 30 mil euros à Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados dentro de seis meses para que a pena se mantenha suspensa, avança o Jornal de Notícias.





Jorge Coutinho da Costa tinha sido condenado em fevereiro a pagar 12.800 euros por atribuir o seu nome a 554 infrações de trânsito, assumindo as multas dos clientes.Esta condenação por parte do Tribunal da Relação de Coimbra decorre após um recurso por parte do Ministério Público.Reveja aqui o episódio completo do Investigação SÁBADO: