Seis membros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados renunciaram aos seus cargos após a instituição se ter feito representar no congresso de um partido "que não reconhece direitos fundamentais universais e que quer repor a tortura como sanção penal".

Presença da Ordem dos Advogados em congresso do Chega envergonhou ex-dirigentes

Os seis membros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados que acabam de renunciar aos cargos lamentam que a instituição se tenha feito representar no congresso de um partido político (Chega!) "que não reconhece direitos fundamentais universais e que quer repor a tortura como sanção penal".

"Calámos, por lealdade ao Senhor bastonário [Luís Menezes Leitão], a repulsa que nos causou saber, pela televisão, que a Ordem dos Advogados se fez representar", assinalam, em carta a cujo teor a SÁBADO teve acesso, Rui da Silva Leal (outrora vice-presidente) e os ex-vogais José Rodrigues Lourenço, Madalena Alves Pereira, Paulo Pita Soares, Pedro Teixeira Reis e Tânia Lima da Mota.

A renúncia de perto de um terço dos advogados com assento no CG da Ordem (OA) foi aceite pela presidente do Conselho Superior, Paula Lourenço.