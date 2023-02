Relatório explosivo aponta prescrições disciplinares na Ordem dos Advogados

"No primeiro trimestre do mandato constatou-se que, à data da tomada de posse dos novos membros do Conselho Superior [14 de janeiro de 2020], já havia a prescrição em 80 processos [disciplinares e outros], muitos deles de competência própria do órgão jurisdicional nacional." Esta é uma das citações do polémico relatório de atividades do triénio de 2020/22 entregue em janeiro passado pela presidente cessante do Conselho Superior da Ordem dos Advogados (OA), Paula Lourenço, à nova bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro.