Projeto do PS para regular ordens motiva protestos dos bastonários

O grupo parlamentar do PS avançou com um projeto de lei que altera o funcionamento das ordens profissionais, como a dos advogados, médicos ou enfermeiros. Entre as principais mudanças, estabelece um limite de 12 meses no estágio de acesso à profissão (atualmente, o dos advogados dura 18 meses), impõe que o órgão disciplinar integre pessoas externas à ordem, obriga à criação do provedor do cliente e determina como podem funcionar as sociedades multidisciplinares (permitindo parcerias, propriedade e gestão de empresas profissionais a indivíduos de outras profissões, como por exemplo, a junção de advogados e médicos na mesma sociedade). O projeto inclui ainda que as ordens "não podem, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e de exercício da profissão".

Na exposição de motivos, o PS recorda que a União Europeia considerou que as associações públicas profissionais travaram ou reverteram "os esforços de Portugal para reduzir a carga regulamentar das profissões reguladas" através dos seus estatutos – e adianta que os mesmos terão que ser alterados para adequação às novas regras.



Até agora, as ordens profissionais protestaram. As principais críticas são motivadas pelas mudanças no órgão disciplinar e pelos possíveis entraves à autonomia. No projeto, estabelece-se que seja eleito "pela assembleia representativa, que exerce o poder disciplinar, devendo integrar personalidades de reconhecido mérito que não sejam membros da associação pública profissional". Difere do órgão de supervisão.