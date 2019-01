Há um ano, Luís Montenegro fez um dos discursos mais aplaudidos do congresso do PSD que consagrou Rui Rio depois das diretas – e em que ele não tinha sido candidato, apesar de muitas pressões. Nesse discurso, proclamou: "Desta vez decidi 'não', se algum dia entender dizer sim, já sabem, eu não vou pedir licença a ninguém." E depois passou o ano seguinte a deixar para lá de claro, direta e indiretamente por "próximos", que isso só aconteceria após as legislativas. Em Outubro último, foi taxativo ao Expresso: "Rio tem o direito a disputar as legislativas." Em três meses, deixou de ter. É Montenegro quem o quer adquirir e já haverá até as assinaturas para tentar uma moção de censura ao líder.

Os críticos nunca gostaram do posicionamento de Rio: mais ao centro, a admitir pontes ou mais do que isso com o PS. Mas foi nisso que os militantes votaram. Que isso tenha tido como consequência uma liderança a oscilar sempre entre o auto-apagão e a crise pública também não é novo – e talvez fosse mesmo inevitável. O estilo de Rio fazia prever isso mesmo – e foi também nisso que os militantes votaram. Rio criou um bunker na direção, em lógica de resistência, "nós contra o mundo" e o caminho sabia-o ele, mas que não parece ter atraído simpatias nem intenções de voto nas sondagens. Nenhum milagre aconteceu. Nem sequer uns sinaizinhos positivos, nada. Mas Rio só pretendia aguentar, e a oposição interna também só pretendia aguentar.

O que há de novo então, para Montenegro se meter a contestar direitos que há três meses admitia? Só o tamanho do medo. O partido passou do "isto pode correr mal mas depois das legislativas logo se vê", em que ambos os lados navegavam, para um sentido de urgência absoluto. Percebeu que nas legislativas de 2019, onde já não contava lutar pela vitória (e isso até Rio admitia implicitamente), pode afinal ter de lutar por outra coisa: pela sobrevivência do seu papel de partido de poder – o único que conheceu até hoje na democracia portuguesa. Não continuará a desempenhá-lo se ficar perto dos 20%. Depois da fase de estabilização da democracia, os piores resultados do PSD ficaram nos 28,7% com Pedro Santana Lopes, em 2005, e 29% com Manuela Ferreira Leite em 2009. Descer mais é o fundo do poço, mas encolher dói. Um PSD-muleta ou um PSD num espaço fragmentado à direita (no espetro político português é onde lhe calha estar, diga a direção ou Ferreira Leite o que disserem) em que é mais um: todo um destino novo e desconhecido. O fim da confort-zone.