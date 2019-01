Dentro do partido, tanto os opositores como os apoiantes de Rio estão a fazer contactos para perceber a viabilidade de uma moção de censura contra o líder social-democrata Rui Rio.

As distritais sociais-democratas já têm as assinaturas suficientes para conseguir uma reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD, com vista a fazer avançar uma moção de censura contra Rui Rio. A informação foi avançada pelo Expresso e confirmada pela SÁBADO.

Como a SÁBADO já tinha avançado, estão a ser feitas contas para perceber se dentro do Conselho Nacional há uma maioria que aprove uma moção de censura que faça cair o líder social-democrata – e os contactos dos opositores e apoiantes de Rio já estão em marcha. Luís Montenegro surge como o nome que mais se posiciona como opositor a Rui Rio.

Só eram precisas as assinaturas de um quinto dos cerca de 130 membros do Conselho Nacional para convocar uma reunião daquele órgão – 33, que já foram conseguidas. Agora, a moção de censura tem que ser subscrita por um mínimo de um quarto dos conselheiros, segundo o ponto 3 do artigo 68º dos Estatutos do PSD.

Na reunião do Conselho, será necessária uma maioria absoluta para aprovar a moção de censura. Rio não tem garantida a maioria.



De acordo com o artigo 68º, "a aprovação de uma moção de censura à Comissão Política Distrital ou a demissão desta, fazem cessar os mandatos da Mesa, do Conselho de Jurisdição Distrital e dos membros eleitos à respetiva assembleia". Se a moção de censura for aprovada, é convocado um Congresso Nacional no máximo de 120 dias, segundo o ponto 6 do artigo 68º. Caso a moção de censura caia, os seus subscritores não podem subscrever uma nova, também à Comissão Política Nacional, antes de decorrido um ano sobre a votação da primeira.

Este sábado, durante o Conselho Nacional ordinário da Juventude Social-Democrata, a questão da moção de censura deverá ser discutida.



Quanto a Luís Montenegro, prometeu falar "muito em breve" sobre o PSD: esta sexta-feira, participa na convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL). No dia 13, assinala-se um ano da liderança de Rio no PSD.